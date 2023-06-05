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Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник с двухдневным официальным визитом в Таджикистан, передает корреспондент ТАСС.

Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан
© РИА Новости

Ожидается, что в Душанбе Лавров встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном, проведет переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, а также посетит 201-ю российскую военную базу. Кроме того, запланировано выступление министра в Российско-таджикском (Славянском) университете, а также участие в презентации книжной коллекции "Русские писатели-классики и православие".

Последний раз Лавров посещал Душанбе в мае прошлого года во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. В апреле этого года главы внешнеполитических ведомств виделись на полях многосторонних мероприятий в Самарканде, где обсуждались среди прочего вопросы обеспечения безопасности в регионе и купирования угроз из Афганистана. Вероятно, соответствующие темы будут на повестке и нынешнего раунда двусторонних переговоров.

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