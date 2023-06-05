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В России высказались об идее снятия моратория на смертную казнь

Призыв к снятию моратория на смертную казнь — это недальновидно, убеждена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об идее возвращения высшей меры наказания.

В России высказались об идее снятия моратория на смертную казнь
© Lenta.ru

Депутат заявила, что выступает против смертной казни в России.

«Я напомню, что прежде чем раскрыть преступления и наказать [советского маньяка Андрея] Чикатило были, по разным сведениям, казнены от семи до девяти граждан Советского Союза. Как потом выяснилось, безвинно», — отметила Бессараб.

Также депутат упомянула, что на гильотину во время Французской революции первыми вошли те, кто ее создал. «Поэтому давайте не будем», — заключила она.

Ранее Конституционный суд России отклонил просьбу лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь в связи с несоответствием просьбы Федеральному конституционному закону.

До этого сенатор Совфеда Андрей Клишас сообщал, что возвращение высшей меры наказания в стране возможно лишь через принятие новой конституции.

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