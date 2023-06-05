Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не претендует на захват Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда называл Калининградскую область "своей", поскольку именно белорусская сторона отвечала за регион во время существования Советского Союза, передает Telegram-канал "Пул Первого". По его словам, это не означает, что у Минска есть какие-либо претензии на часть России. "Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область. Поэтому я ее всегда называл своей. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область", - отметил Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Как указал президент Белоруссии, он не видит ничего плохого в сближении российского региона с Минском. Он в шутку добавил, что посол России Борис Грызлов, который также присутствовал на встрече белорусского лидера с Алихановым, "этого не слышал". Ранее Лукашенко заявил, что Запад готовит за рубежом силовой сценарий смены власти в Белоруссии.