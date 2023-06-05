В России призвали ужесточить контроль качества сидра из-за отравлений

В сфере контроля качества сидра и другого алкоголя должны быть применены очень жесткие требования, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Таким образом он в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на массовое отравление сидром в Ульяновской области.
«Конечно же, здесь должны быть очень жесткие требования. Иногда мы обижаемся на то, что предпринимателей как-то прижимают, но там, где вопрос касается здоровья, общепита, я считаю, должны быть высокие требования», — высказался депутат.
По его мнению, данный случай подтверждает, что на местах не было жесткого контроля. Каждая партия должна была быть проверена на химический состав, так как даже малейшее увеличение компонентов в той или иной пропорции влечет за собой физиологические изменения в организме, обратил внимание Огуль.
«Это очень сложная тема. Как здесь обезопасить наше общество? Помните, раньше боярышником травились? Приняли закон соответствующий, здесь как-то мы обезопасили производство спирта для аптек, еще осталось только до этого дойти. Но, опять же, вот так вот повсеместно проследить очень тяжело. Это, наверное, нужно делать единый какой-то центр контроля: по напиткам — один, по другим продуктам — другой. Наверняка есть такие, но, видимо, они игнорируют», — подытожил парламентарий.
О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.