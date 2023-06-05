В России призвали ужесточить контроль качества сидра из-за отравлений

«Это очень сложная тема. Как здесь обезопасить наше общество? Помните, раньше боярышником травились? Приняли закон соответствующий, здесь как-то мы обезопасили производство спирта для аптек, еще осталось только до этого дойти. Но, опять же, вот так вот повсеместно проследить очень тяжело. Это, наверное, нужно делать единый какой-то центр контроля: по напиткам — один, по другим продуктам — другой. Наверняка есть такие, но, видимо, они игнорируют», — подытожил парламентарий.