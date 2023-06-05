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В Кремле сообщили о регулярных контактах Путина с ответственными по теме СВО

Президент России Владимир Путин регулярно остается на связи с ответственными на местах по теме специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

В Кремле сообщили о регулярных контактах Путина с ответственными по теме СВО
© Lenta.ru

Публикация стенограмм этих разговоров не планируется, отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент предпочитает получать информацию из разных источников.

«Особенно когда речь идет об СВО», — подчеркнул он.

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