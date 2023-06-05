Песков не стал отвечать на вопросы насчет контрнаступления ВСУ
Пресс-секретарь президента России предложил обратиться за комментариями в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предложил обратиться за комментариями по этой теме в Минобороны.
"Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", - сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать новости о начале контрнаступления ВСУ и есть ли у Москвы дополнительная информация на этот счет.