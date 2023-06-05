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Лукашенко заявил, что Белоруссии и России пытаются объявить экономическую войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка стран Запада ограничить движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом между республикой и Калининградской областью обречена на провал. Соответствующее заявление он сделал на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, передает агентство «БелТА».

«Уверен, вы со мной согласитесь, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение (помните) грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси, — эта попытка была обречена на провал», — сказал глава государства.

Он указал, что РФ и Белоруссию не получится «разделить искусственными барьерами».

Лукашенко также заявил, что Минск и Москва пока терпят выходки Запада, но это опасно для той стороны, которая выступает с подобными инициативами. По его словам, таким образом развязывается не только экономическая война, которую Белоруссии и Российской Федерации «безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз».

«Потом пусть не обижаются. Притом мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы — Беларуси и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки», — отметил белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что это не может продолжаться бесконечно. Поэтому руководство балтийских стран, «да, наверное, и Польши, должно это прекрасно понимать», добавил политик.

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