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Картаполов сообщил о попытках взлома его аккаунта в Telegram

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о множественных попытках проникнуть в его аккаунт в Telegram. Атака произошла утром, 5 июня, с 7.30 до 8.00, было совершено более 40 попыток, рассказал парламентарий в эфире «Россия-24».

Картаполов сообщил о попытках взлома его аккаунта в Telegram
© Парламентская газета

По словам Картаполова, заходить пытались с разных адресов: из США, Норвегии, Германии, Швейцарии. По его мнению, речь идет о попытках вброса дезинформации через Telegram-канал.

«Нужно быть очень внимательными, руководствоваться только официальной информацией, которая идет по линии официальных источников и Министерства обороны», - подчеркнул в этой связи Картаполов.

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