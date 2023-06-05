Картаполов сообщил о попытках взлома его аккаунта в Telegram
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о множественных попытках проникнуть в его аккаунт в Telegram. Атака произошла утром, 5 июня, с 7.30 до 8.00, было совершено более 40 попыток, рассказал парламентарий в эфире «Россия-24».
По словам Картаполова, заходить пытались с разных адресов: из США, Норвегии, Германии, Швейцарии. По его мнению, речь идет о попытках вброса дезинформации через Telegram-канал.
«Нужно быть очень внимательными, руководствоваться только официальной информацией, которая идет по линии официальных источников и Министерства обороны», - подчеркнул в этой связи Картаполов.