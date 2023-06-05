Картаполов сообщил о попытках взлома его аккаунта в Telegram

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о множественных попытках проникнуть в его аккаунт в Telegram. Атака произошла утром, 5 июня, с 7.30 до 8.00, было совершено более 40 попыток, рассказал парламентарий в эфире «Россия-24».