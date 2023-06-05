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Сенатор Ковитиди: США будут развивать конфликт в Европе, включая Приднестровье

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди высказала мнение, что США и далее будут стремиться чужими руками создавать новые конфликты в Европе, включая Приднестровье. Об этом она сказал в разговоре с РИА Новости.

В Совфеде заявили о попытках США создать новый конфликт в Европе
© РИА Новости

По словам Ковитиди, нужно понимать, что в ближайшее время США постараются максимально усугубить внешнеполитическую повестку Европы.

«Называйте это как угодно: второй фронт, третий фронт, украинское контрнаступление — смысл не меняется, США нужна активизация уже проплаченной войны с Россией», — сказала сенатор, отметив, что не имеет значения, будет ли вестись война руками Украины или Польши.

Ковитиди констатировала, что «США нужна война в Европе против России». По ее мнению, Соединенные Штаты также нуждаются в войне в Приднестровье, в которой Кишинев будет оказывать максимальное содействие Украине.

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