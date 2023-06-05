В Росприроднадзоре заявили о создании в РФ "удаленного" экологического надзора к 2026 году

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова в беседе с РИА Новости заявила, что в РФ к 2026 году появится "удаленный" экологический надзор, при котором предприятия самостоятельно будут загружать информацию о влиянии на окружающую среду в электронную систему.