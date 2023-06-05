В Росприроднадзоре заявили о создании в РФ "удаленного" экологического надзора к 2026 году
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова в беседе с РИА Новости заявила, что в РФ к 2026 году появится "удаленный" экологический надзор, при котором предприятия самостоятельно будут загружать информацию о влиянии на окружающую среду в электронную систему.
"Мы ждем внедрения удаленного надзора, и думаю, что он появится в законченном виде к 2026 году", - указала она.
По словам главы Росприроднадзора, подобная система станет фактически заменой надзора и позволит обеспечить "полную открытость" бизнеса, а также уменьшить проверочную нагрузку на предприятия.
Радионова добавила, что среди компаний, которые уже передают экологическую информацию Росприроднадзору, можно отметить "Газпромнефть". Ранее Комитет по экологии и природопользования РСПП подвел итоги работы за 2022 год.