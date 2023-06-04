Белгородский губернатор согласился встретиться с диверсантами ради пленных

«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор "в обмен" на пленных. <...> Надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе Белгородской области, хороним уже каждый день», — сказал Гладков в обращении.