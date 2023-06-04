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Кремль заявил об отсутствии альтернативы доведению СВО на Украине «до конца»

Россия должна довести до конца специальную военную операцию (СВО) на Украине, альтернативы этому нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в эфире телеканала Павел Зарубин.

Кремль заявил об отсутствии альтернативы доведению СВО на Украине «до конца»
© Lenta.ru

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — констатировал он.

Представитель Кремля сказал об этом, комментируя молчание западных стран после обстрелов Белгородской области со стороны Украины.

Песков указал, что те же страны «на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса, […] когда еще не было специальной военной операции». По мнению пресс-секретаря главы государства, сейчас они просто продолжают свою «гуттаперчевую линию».

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