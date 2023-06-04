В России отреагировали на атаку беспилотников на Крым

«Они атакуют в основном гражданские объекты, чтобы нанести максимальный урон нашим людям. За каждое такое деяние рано или поздно придется отвечать. Надеюсь, что это время наступит очень скоро. А эти попытки огрызаться, делать какую-то гадость России, я думаю, ни к чему хорошему не приведут. На поле боя особо хвалиться нечем, а вот ударить по мирным гражданам, по приграничным селам, по Крыму они умеют. Если они не понимают, что Крым навсегда ушел из Украины. Напрасно они пытаются заявлять, что они освободят Крым, это глубокая ошибка», — отметил сенатор.