В Кремле заявили об отсутствии просвета в отношениях с США

Российско-американские отношения в настоящий момент не дают поводов для оптимизма, Юрий Ушаков, давая комментарий для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент эфира телепередачи опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

«Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке — оптимизма это особо не вызывает», — так дипломат ответил на вопрос Зарубина о перспективе улучшения отношений с США.

При этом Юрий Ушаков подтвердил сохраняющиеся контакты между Россией и США по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что переговоры между странами происходят не периодически, а лишь эпизодически и касаются в первую очередь вопроса обмена заключенными и виз.