"[Путин] получал доклады и от министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов - Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего и так далее", - рассказал он о графике Путина в этот день.