Володин: Польша должна ответить за истязания красноармейцев

Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии в 1919-1921 годах. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По словам спикера, сегодняшние руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России. Во времена его правления в Польше совершались чудовищные преступления против человечества. В частности, в 1919-1921 годы более 30 тысяч солдат и офицеров Красной Армии были расстреляны и замучены.

«Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские», — напомнил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы констатировал, что сегодня Польша отказывается расследовать эти преступления, а также отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии. «Руководство Польши не способно признавать свои ошибки», — отметил политик. При этом, по его словам, подобные кровавые преступления не имеют срока давности.

«Мы должны сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты. Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», — подчеркнул спикер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что польских политиков, предъявляющих России требования о репарациях, должна мучить совесть.