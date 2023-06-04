В Госдуме объяснили отсутствие миротворцев ООН на Украине

По словам парламентария, в нынешней ситуации, когда Киев четко выполняет задание Госдепа, появление миротворцев и все другие вопросы, связанные с мирными переговорами, зависят только от воли США.

«Именно они влияют на Украину. Украина никакого голоса не имеет», — считает Чепа.

Чепа указал, что Вашингтон не согласится закончить конфликт мирным урегулированием, несмотря на то, что многие страны, например, Турция, Китай и африканские государства, предлагают свои проекты на этот счет.

«Люди понимают, что должно быть политическое решение, чего не хотели американцы. Но насколько это осуществимо мы прекрасно понимаем», — подчеркнул депутат.