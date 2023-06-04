Блинкена высмеяли после слов о Путине

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны. Так он в эфире YouTube-канала Judging Freedom отреагировал на слова американского дипломата, заявившего об убежденности российского лидера в том, что Москва в украинском конфликте продержится дольше Киева и его союзников.

Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит...», «Путин думает...». Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то? — сыронизировал Риттер.

Бывший разведчик признался, что отслеживает выступления российского президента. При этом то, что говорит Блинкен не совпадает с тем, что когда-либо формулировал Путина, добавил он.