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Блинкена высмеяли после слов о Путине

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны. Так он в эфире YouTube-канала Judging Freedom отреагировал на слова американского дипломата, заявившего об убежденности российского лидера в том, что Москва в украинском конфликте продержится дольше Киева и его союзников.

Блинкена высмеяли после слов о Путине
© ТАСС

Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит...», «Путин думает...». Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то? — сыронизировал Риттер.

Бывший разведчик признался, что отслеживает выступления российского президента. При этом то, что говорит Блинкен не совпадает с тем, что когда-либо формулировал Путина, добавил он.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов поставить Вооруженным силам Украины недостающее у оружие для контрнаступления в случае соответствующего запроса со стороны Киева. По его словам, Соединенные Штаты работают ежедневно с другими западными странами, чтобы удовлетворить запросы украинской армии. Он при этом признал, что это процесс, который требует усилий.

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