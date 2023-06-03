Захарова прокомментировала высказывания Салливана по ДСНВ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания по ДСНВ советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Накануне Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы вести диалог с Москвой по вопросам контроля над стратегическими вооружениями.

Захарова подчеркнула, что речь советника не содержала никаких принципиально новых моментов. Кроме того, его предложения не учитывали позицию Россию по ДСНВ.

По ее словам, Салливан попытался предложить России «завернутые в красивую упаковку» бонусы, которые по мнению американской стороны, должны были заинтересовать Москву.

Вместе с тем, США по-прежнему подчеркнуто игнорируют причины возникшего кризиса в сфере контроля за вооружениями, стремятся отстыковать эту тему в целом от общеполитического контекста, заметила дипломат.

Захарова констатировала, что предложения Салливана невыполнимы на фоне международной повестки.