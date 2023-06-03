Захарова: эпоха неоспоримого американского доминирования завершена

"Необходимо наконец понять, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и что возврата к ней больше нет. Задача сейчас - осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств", - отметила дипломат.