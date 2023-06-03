Нарышкин рассказал о встрече глав спецслужб СНГ с Лукашенко

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал на пленарном заседании Российско-белорусского форума историков о том, как прошла встреча глав спецслужб СНГ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что беседа с главой республики была интересной, пишет ТАСС.

Нарышкин пояснил, что накануне принял участие в заседании Совета органов безопасности и специальных служб стран СНГ, на котором присутствовал глава Белоруссии.

«Была очень хорошая, интересная и глубокая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко», - отметил директор СВР.

По его словам, собравшиеся обсудили текущие вопросы международной повестки, в частности, переход от однополярного к многополярному миру.

Нарышкин заметил, что в настоящее время геополитические оппоненты применяют все доступные им инструменты - политические, военные, экономические. Последние, уточнил он, фактически являются «актами экономической агрессии» против РФ и РБ.