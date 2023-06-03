МИД России отреагировал на контрмеры США по ДСНВ

Официальные лица США заранее предупредили о подготовке контрмер в ответ на решение России приостановить ДСНВ, рассказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Он добавил, что на фоне этого действия Вашингтона не явились для Москвы неожиданностью, пишет РИА «Новости».

Рябков пояснил, что американские дипломаты сообщили о подготовке ответных мер в присущей им ультимативной манере. Он добавил, что разговаривать таким языком «с нами [Россией] не получится».

Решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо, его не смогут поколебать любые меры или контрмеры со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул замминистра.

Дипломат отметил, что Россия только в том случае согласится возобновить действие договора, если Вашингтон откажется от «фундаментально враждебной политики» по отношению к Москве.

Напомним, что так называемый «Пражский договор» (ДСНВ, СНВ-3) был принят 8 апреля 2010 года. В его рамках предусматривалось сокращение сторонами ядерных вооружений.