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Медведев написал новый пост «об отъехавших» из России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания покинувших Россию культурных и общественных деятелей по вопросам внутренней и международной повестки.

Медведев написал новый пост «об отъехавших» из России
© РИА Новости

Медведев отметил, что уехавшие из России представители «честной элиты» постоянно пишут о России, мечтают о падении руководства страны.

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Эмигранты полагают, уточнил политик, что в случае смены власти, государство якобы станет лучше, вернется к европейским ценностям, отринет патриотизм и станет свободным.

По его словам, он не может с уверенностью утверждать, что отъехавшие действительно верят в свои слова.

В любом случае, уточнил Медведев, им не следует надеяться на возврат к прошлому. Это обусловлено тем, что страна в ходе спецоперации значительно изменилась, понесла потери.

Зампред Совбеза заметил, что с учетом этого, «мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан».

Любой политический лидер, который сделает попытки изменить современное направление державы, сформировавшееся после 2022 года, навлечет на свою голову проклятия и обвинения в предательстве, констатировал Медведев.

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