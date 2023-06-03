Медведев написал новый пост «об отъехавших» из России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания покинувших Россию культурных и общественных деятелей по вопросам внутренней и международной повестки.

Медведев отметил, что уехавшие из России представители «честной элиты» постоянно пишут о России, мечтают о падении руководства страны.

Эмигранты полагают, уточнил политик, что в случае смены власти, государство якобы станет лучше, вернется к европейским ценностям, отринет патриотизм и станет свободным.

По его словам, он не может с уверенностью утверждать, что отъехавшие действительно верят в свои слова.

В любом случае, уточнил Медведев, им не следует надеяться на возврат к прошлому. Это обусловлено тем, что страна в ходе спецоперации значительно изменилась, понесла потери.

Зампред Совбеза заметил, что с учетом этого, «мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан».