Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов

Глава России Владимир Пути направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту Индии Драупади Мурму в связи с железнодорожной катастрофой в штате Одиша (Орисса). Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», - написал Путин.

Глава государства отметил, что россияне разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе.

Кроме того, Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших при крушении поездов.