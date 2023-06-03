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Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов

Глава России Владимир Пути направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту Индии Драупади Мурму в связи с железнодорожной катастрофой в штате Одиша (Орисса). Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», - написал Путин.

Названа причина столкновения поездов в Индии

Глава государства отметил, что россияне разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе.

Кроме того, Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших при крушении поездов.

Напомним, что в пятницу, 2 июня, в Одишше произошла крупная железнодорожная катастрофа. По предварительным данным, погибли 238 человек, получили ранения свыше 900.

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