Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за крушения поездов
Глава России Владимир Пути направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту Индии Драупади Мурму в связи с железнодорожной катастрофой в штате Одиша (Орисса). Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», - написал Путин.
Глава государства отметил, что россияне разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе.
Кроме того, Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших при крушении поездов.
Напомним, что в пятницу, 2 июня, в Одишше произошла крупная железнодорожная катастрофа. По предварительным данным, погибли 238 человек, получили ранения свыше 900.