Лавров и глава МИД Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в МИД РФ в пятницу.
Министры условились продолжать тесный контакт по всем интересующим вопросам.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. При этом было выражено взаимное удовлетворение достигнутым уровнем внешнеполитической координации Москвы и Тегерана", - отметили в МИД РФ.
"При рассмотрении двусторонней повестки дня акцент был сделан на наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Министры условились о продолжении тесных контактов по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес", - сообщили в министерстве.
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