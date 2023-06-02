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Лавров и глава МИД Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в МИД РФ в пятницу.

Лавров и глава МИД Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД
© РИА Новости

Министры условились продолжать тесный контакт по всем интересующим вопросам.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. При этом было выражено взаимное удовлетворение достигнутым уровнем внешнеполитической координации Москвы и Тегерана", - отметили в МИД РФ. 

"При рассмотрении двусторонней повестки дня акцент был сделан на наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Министры условились о продолжении тесных контактов по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес", - сообщили в министерстве.

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