Лавров в Кейптауне встретился с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД (СМИД) стран БРИКС в Кейптауне.

Перед переговорами министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями на фоне национальных флагов. Встреча началась без вступительных слов для прессы.