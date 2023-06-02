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Лавров в Кейптауне проводит переговоры с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД (СМИД) стран БРИКС в Кейптауне.

Лавров в Кейптауне встретился с главой МИД Бразилии
© РИА Новости

Перед переговорами министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями на фоне национальных флагов. Встреча началась без вступительных слов для прессы.

Лавров в пятницу завершает программу очередного африканского турне. Ранее он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик, а в среду вечером прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД БРИКС.

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