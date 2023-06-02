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Путин: нужно сделать всё, чтобы не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в России

Нужно сделать всё, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он отметил, что недоброжелатели сегодня прилагают усилия, «чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации».

«А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — заявил Путин.

В конце марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об абсолютной консолидации российского общества.

Путин назвал несокрушимое единство народа залогом победы РФ

По его словам, в обществе есть абсолютно доминирующая уверенность в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты.

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