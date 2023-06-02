Джабаров: границы с Украиной должны защищаться и контролироваться

Границы с Украиной должны защищаться и контролироваться, не случайно возобновились разговоры о воссоздании пограничных войск. Об этом 2 июня заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

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В Минобороны накануне сообщили, что российские войска и подразделения ФСБ сорвали новую попытку теракта против гражданского населения города Шебекино. По мнению ряда военных специалистов и экспертов, таким образом Киев «прощупывает направления атаки».

Джабаров подчеркнул, что подобные действия ВСУ нельзя назвать диверсионными вылазками, поскольку они направлены не на уничтожение инфраструктуры, военных и специальных объектов, а подразумевают уничтожение мирного населения. Это теракты, пояснил парламентарий.

«Это тактика террористов — напугать, взорвать, уничтожить тех, кто ни в чем не виноват и не могут оказать сопротивление. Это обычные теракты, которые нуждаются в жестком противодействии и ответе», — заявил сенатор.

Джабаров добавил, что ранее не было необходимости усиленно охранять границу России с Украиной, поскольку это была страна, вместе с РФ входившая в одно большое государство.

«Теперь это фашистский режим, враждебный нам, границы с Украиной должны защищаться и контролироваться. Не случайно возобновились разговоры о воссоздании пограничных войск. Погранслужба занимается оперативной охраной границы, а войска — физической», — отметил он.