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Медведев не поверил отрицанию Apple сотрудничества с разведкой США

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что не верит заверениям компании Apple, отрицающей сотрудничество со спецслужбами США. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее ФСБ России заявила, что в смартфонах компании Apple, которая тесно сотрудничает в АНБ США, обнаружено вредоносное программное обеспечение. Таким образом, были заражены несколько тысяч iPhone. Речь идет и об устройствах дипломатических представительств в России.

Однако в Apple публично заверили, что «компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой свой продукт и не собирается этого делать».

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В свою очередь зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в искренности заверений компании Apple.

«Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает», - пояснил он.

При этом он предостерег владельцев любых смартфонов, как от Apple, так и от Samsung.

«Как говаривал Мюллер в известном сериале: «Верить в наше время нельзя никому, даже себе»», - констатировал политик.

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