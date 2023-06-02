Медведев не поверил, что производители смартфонов не сотрудничают со спецслужбами

"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает", - заявил Медведев в ответ на вопрос журналистов, верит ли он утверждениям Apple. "Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Андроидом.