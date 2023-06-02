Медведев не поверил, что производители смартфонов не сотрудничают со спецслужбами

Медведев не верит, что производители смартфонов не сотрудничают со своими спецслужбами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал владельцев любых смартфонов не верить, что их производители могут отказываться от сотрудничества со спецслужбами своих стран.
В четверг ФСБ России заявила о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Сама компания в ответ выступила с утверждением, что не сотрудничает с американской разведкой.
"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает", - заявил Медведев в ответ на вопрос журналистов, верит ли он утверждениям Apple. "Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Андроидом.
Как говаривал Мюллер в известном сериале: "верить в наше время нельзя никому, даже себе", - добавил зампред Совбеза РФ.