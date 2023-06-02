Страны БРИКС договорились о развитии сотрудничества в сфере ИИ
Главы МИД стран БРИКС подтвердили свою приверженность развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для экономического и технологического роста человечества и договорились об укреплении сотрудничества в этой сфере. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Как отмечается в совместном заявлении глав МИД стран объединения, необходимо ответственно и этично развивать ИИ. Отмечается, что члены организации готовы и дальше продолжать сотрудничество в области ИИ технологий для обеспечения взаимной выгоды.
Министры иностранных дел также призвали к укреплению международного управления искусственным интеллектом и развитию политических обменов и диалогов в этой области с целью экспорта технологий.
Ранее стало известно, что Новый банк развития, который учредил БРИКС, в августе этого года проведет голосование по вопросу присоединения к организации Аргентины. С таким предложением ранее выступила Бразилия.
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