Страны БРИКС договорились о развитии сотрудничества в сфере ИИ

Главы МИД стран БРИКС подтвердили свою приверженность развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для экономического и технологического роста человечества и договорились об укреплении сотрудничества в этой сфере. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отмечается в совместном заявлении глав МИД стран объединения, необходимо ответственно и этично развивать ИИ. Отмечается, что члены организации готовы и дальше продолжать сотрудничество в области ИИ технологий для обеспечения взаимной выгоды.

Министры иностранных дел также призвали к укреплению международного управления искусственным интеллектом и развитию политических обменов и диалогов в этой области с целью экспорта технологий.