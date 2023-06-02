Посольство: решение США по ДСНВ не заставит Россию изменить позицию

В российском посольстве в США заявили, что Москва не изменит свою позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за контрмер Вашингтона. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

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1 июня власти США объявили об ответных мерах на приостановку Россией своего участия в ДСНВ. Штаты прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе о ракетах и пусковых установках.

В США заявили, что были готовы содействовать российской инспекции с июня 2022 года и «неоднократно сообщали о своей готовности» Москве, но РФ «предпочла не воспользоваться своим правом», а также отказывала США в инспекциях на своей территории.

В сообщении посольства РФ подчеркивается, что американские заявления «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ».

Дипломаты подчеркнули, что Россия приостановила свое участие в ДСНВ «в полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров».

«Упорное нежелание Администрации признавать незыблемость международного права весьма показательно. Правовой волюнтаризм всегда был присущ Вашингтону», - заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что новые меры, принятые США по ДСНВ, никак не повлияют на российскую позицию.

«Путь к возобновлению действия Договора только один и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», - подчеркнули в посольстве.