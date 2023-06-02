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Медведев: Россия достигла фантастического уровня в выпуске военной техники

России удалось достигнуть фантастического уровня по большинству параметров выпуска вооружений, сообщает НСН со ссылкой на заявление бывшего президента РФ, заместителя представителя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Медведев: Россия достигла фантастического уровня в выпуске военной техники
© ТАСС

По его словам, раньше такие показатели для страны казались нереалистичными.

Теперь выпущено больше 600 танков, а с 1 января текущего года в ряды ВС РФ вступило более 134 тысяч человек. Как напоминает сайт "Аргументы и факты", ранее Медведев заявил, что киевский режим должен быть уничтожен

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