По его словам, раньше такие показатели для страны казались нереалистичными.

Теперь выпущено больше 600 танков, а с 1 января текущего года в ряды ВС РФ вступило более 134 тысяч человек. Как напоминает сайт "Аргументы и факты", ранее Медведев заявил, что киевский режим должен быть уничтожен