Родителей обяжут подтверждать родство с ребенком от суррогатной матери

Правительство РФ утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических матери и отца ребенка, которого выносила суррогатная мать. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить <…> правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - говорится в документе.

Он вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Правила определяют порядок установления в качестве генетических потенциальных родителей, состоящих в браке между собой, либо одинокую женщину, чьи половые клетки использовались для оплодотворения и для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показателям.