$80.97-0.0386.58+0.08

Кабмин утвердил правила установления родства при вынашивании ребенка суррогатной матерью

Правительство РФ утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических матери и отца ребенка, которого выносила суррогатная мать. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Родителей обяжут подтверждать родство с ребенком от суррогатной матери
© РИА Новости

"Утвердить <…> правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - говорится в документе.

Он вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Правила определяют порядок установления в качестве генетических потенциальных родителей, состоящих в браке между собой, либо одинокую женщину, чьи половые клетки использовались для оплодотворения и для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показателям.

Процедура включает в себя молекулярно-генетическое исследование образцов крови на основании информированного добровольного согласия, полученного от суррогатной матери, потенциальных родителей либо одинокой женщины. По его результатам выдается соответствующее медицинское заключение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий