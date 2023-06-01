Захарова ответила на слова Кылычдароглу о «вмешательстве РФ» в выборы в Турции

Захарова прокомментировала слова Кылычдароглу о «вмешательстве РФ» в выборы в Турции
Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания турецкого оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу о мнимом воздействии России на ход выборов в Турции. Она подчеркнула, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других стран. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Захарова пояснила, что Россия с уважением относится к выбору турецкого народа, продемонстрировавшего свои предпочтения в ходе демократического волеизъявления.
Москва намеревается в дальнейшем вести планомерную работу с Анкарой «по развитию всего комплекса наших отношений», отметила дипломат.
Россия не следует примеру западных государств и не вмешивается во внутренние дела других стран, резюмировала Захарова.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни пройдет торжественная церемония инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Россию на ней будет представлять спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.