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Захарова прокомментировала слова Кылычдароглу о «вмешательстве РФ» в выборы в Турции

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания турецкого оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу о мнимом воздействии России на ход выборов в Турции. Она подчеркнула, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других стран. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова ответила на слова Кылычдароглу о «вмешательстве РФ» в выборы в Турции
© ТАСС

Захарова пояснила, что Россия с уважением относится к выбору турецкого народа, продемонстрировавшего свои предпочтения в ходе демократического волеизъявления.

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Москва намеревается в дальнейшем вести планомерную работу с Анкарой «по развитию всего комплекса наших отношений», отметила дипломат.

Россия не следует примеру западных государств и не вмешивается во внутренние дела других стран, резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни пройдет торжественная церемония инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Россию на ней будет представлять спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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