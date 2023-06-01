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Лавров прокомментировал сообщения о якобы переносе саммита БРИКС в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что не читает английских газет, комментируя сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай.

Лавров прокомментировал сообщения о якобы переносе саммита БРИКС в Китай
© РИА Новости

"Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете, а я английских газет не читаю", - указал он на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД (СМИД) БРИКС, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

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