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Мэр Шебекино сообщил о звонке Путина и обсуждении помощи

Мэр города Шебекино Владимир Жданов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поинтересовался, какая нужна помощь.

Мэр Шебекино сообщил о звонке Путина
© РИА Новости

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Я ему доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях, планах. Он меня поблагодарил, и мы продолжили работу, продолжаем ее», — рассказал глава Шебекино.

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Он отметил, что, по его мнению, президент владеет ситуацией и понимает, что происходит. В первую очередь, добавил Жданов, Путин спросил о том, какая требуется помощь.

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