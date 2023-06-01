Мэр Шебекино сообщил о звонке Путина

Мэр города Шебекино Владимир Жданов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поинтересовался, какая нужна помощь.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Я ему доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях, планах. Он меня поблагодарил, и мы продолжили работу, продолжаем ее», — рассказал глава Шебекино.

Он отметил, что, по его мнению, президент владеет ситуацией и понимает, что происходит. В первую очередь, добавил Жданов, Путин спросил о том, какая требуется помощь.