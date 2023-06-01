$80.97-0.0386.58+0.08

Захаровой прокомментировала злоупотребления США функциями председателя в АТЭС

Использование Вашингтоном своего председательства для насаждения непрофильных сюжетов сказывается на эффективности деятельности форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о злоупотреблении США функциями председателя в АТЭС.

Захаровой прокомментировала злоупотребления США функциями председателя в АТЭС
© ТАСС

"Считаем неприемлемым использование Вашингтоном своей председательской "вахты" в АТЭС для насаждения непрофильных сюжетов в собственной идеологической обертке в ущерб открытому, честному и равноправному диалогу в АТЭС. Исходим из того, что подобное поведение США крайне негативно сказывается на эффективности деятельности АТЭС как инкубатора перспективных инициатив по продвижению экономической интеграции и повышению благосостояния в АТР", - отметила дипломат.

РФ рассчитывает на возвращение США к ответственному выполнению функций председателя АТЭС, указала Захарова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий