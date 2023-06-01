Захаровой прокомментировала злоупотребления США функциями председателя в АТЭС

"Считаем неприемлемым использование Вашингтоном своей председательской "вахты" в АТЭС для насаждения непрофильных сюжетов в собственной идеологической обертке в ущерб открытому, честному и равноправному диалогу в АТЭС. Исходим из того, что подобное поведение США крайне негативно сказывается на эффективности деятельности АТЭС как инкубатора перспективных инициатив по продвижению экономической интеграции и повышению благосостояния в АТР", - отметила дипломат.