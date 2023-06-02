В России назвали утопией «формулу мира» Зеленского

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Как заявил парламентарий, идея Зеленского «не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны», а украинский лидер «в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной».

Шеремет подчеркнул, что Россию устроит та «формула мира», которая приведет к полной денацификации и демилитаризации Украины. По мнению депутата, подобными заявлениями Зеленский пытается усыпить бдительность и выиграть время, для восполнения понесенных колоссальных потерь в живой силе и технике.

В четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев признает только украинскую «формулу мира» способной завершить военный конфликт в стране.