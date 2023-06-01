Лавров на заседании БРИКС произнес речь на русском языке

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне (Южно-Африканская республика). Во время мероприятия он говорил на русском языке. Видео выступления опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на заседании присутствовали делегации России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.

«Я буду говорить на русском языке, раз мир многополярный», - подчеркнул Лавров.

Министр заметил, что рад снова посетить республику. Он добавил, что организаторы прекрасно подготовились к саммиту.