Лавров на заседании БРИКС произнес речь на русском языке
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне (Южно-Африканская республика). Во время мероприятия он говорил на русском языке. Видео выступления опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на заседании присутствовали делегации России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.
«Я буду говорить на русском языке, раз мир многополярный», - подчеркнул Лавров.
Министр заметил, что рад снова посетить республику. Он добавил, что организаторы прекрасно подготовились к саммиту.
Ранее в Бразилии призвали к расширению БРИКС. В частности, власти страны выступили за присоединение к организации Венесуэлы.