Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 июня, встретился с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В беседе с ними глава государства прокомментировал высказывания известных исторических личностей об управлении державой. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что орден «Родительская слава» вручают тем, у кого семеро и больше детей.

Генерал-фельдмаршал Кристоф Миних три века назад, напомнил президент, предположил, что «Россия напрямую управляется Богом». Государственный деятель добавил при этом, что не понимает, как держава могла бы существовать, если бы это не соответствовало действительности.

Путин пояснил, что Русь действительно в руках Божьих. При этом следует понимать, добавил он, что государство существует за счет «наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к Отечеству, за счет преданности своей семье и своей Родине».

Император Александр II, в свою очередь, заявил, что править Россией «несложно, но совершенно бесполезно», заметил Путин. По его мнению, за два века ситуация значительно изменилась.