В ЮАР изучают законные варианты визита Путина на саммит БРИКС
Власти Южно-Африканской республики изучают законные варианты решения вопроса визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. Об этом сообщил глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Его слова приводит «РИА Новости».
«Как мы уже много раз говорили, власти республики сейчас изучают какие есть законные варианты решения этой ситуации. Но я думаю, что лучше всего по этой теме обратиться к президенту», — сказал Пандор.
Он отметил, что обязательства ЮАР перед МУС «ясны» и власти государства не «увиливают от ответа» просто о конечном решении сообщит глава страны. По словам Пандора, на саммит приглашены лидеры всех стран БРИКС и «приглашения остаются в силе».
Напомним, что в марте МУС выдала ордер на арест Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, обвинив их в депортации детей. МИД ЮАР гарантирует дипломатический иммунитет участникам встречи, однако он не распространяется на ордеры международных судов.