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В ЮАР изучают законные варианты визита Путина на саммит БРИКС

Власти Южно-Африканской республики изучают законные варианты решения вопроса визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. Об этом сообщил глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Его слова приводит «РИА Новости».

В ЮАР изучают законные варианты визита Путина на саммит БРИКС
© РИА Новости

«Как мы уже много раз говорили, власти республики сейчас изучают какие есть законные варианты решения этой ситуации. Но я думаю, что лучше всего по этой теме обратиться к президенту», — сказал Пандор.

Он отметил, что обязательства ЮАР перед МУС «ясны» и власти государства не «увиливают от ответа» просто о конечном решении сообщит глава страны. По словам Пандора, на саммит приглашены лидеры всех стран БРИКС и «приглашения остаются в силе».

Напомним, что в марте МУС выдала ордер на арест Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, обвинив их в депортации детей. МИД ЮАР гарантирует дипломатический иммунитет участникам встречи, однако он не распространяется на ордеры международных судов.

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