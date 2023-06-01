Путин уверен, что счастье в детях
Президент России Владимир Путин уверен, что счастье - в детях.
На встрече с многодетными семьями глава государства поддержал призыв семьи Ильиных из Архангельской области создавать большие семьи.
"Он [призыв] очень важным является для большого количества наших людей, для наших граждан", - пояснил Путин.
На его взгляд, пример многодетных семей впечатляет.
"Впечатляет, потому что показывает, что такое счастье. В чем оно заключается? В детях, как известно", - объяснил президент.
Он полагает, что многодетные семьи своим примером "подтверждают этот вечный тезис".