Путин рассказал, что спит по шесть часов

«Конечно, как и все люди сплю. Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6-7 часов, 6 в основном сплю», — сказал Путин.