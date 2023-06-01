Путин рассказал, что спит по шесть часов
Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов.
Как пишет РИА Новости, об этом он рассказал в ходе общения с многодетными семьями.
Один из участников поинтересовался у Путина, спит ли он вообще и попросил рассказать о своем распорядке дня.
«Конечно, как и все люди сплю. Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6-7 часов, 6 в основном сплю», — сказал Путин.
Он отметил, что график его достаточно однообразный.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знает, откуда глава государства Владимир Путин берёт силы.