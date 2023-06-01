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Путин сказал, что Дед Мороз главнее его

Президент Владимир Путин заявил, что Дед Мороз главнее его. Так глава государства ответил на вопрос ребенка из Архангельской области в ходе общения с многодетными семьями.

Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
© РИА Новости

«Я думаю, главнее он. Это такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел, а мы все люди грешные», - сказал президент.

Российский лидер добавил, что всем «надо стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами». Владимир Путин призвал безусловно любить ближних и свою страну. На этом пути неизбежны трудности, признал президент, которые необходимо преодолевать.

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