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Песков: использование iPhone в служебных целях запрещено

Использование госслужащими телефонов Apple в служебных целях неприемлемо и запрещено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем. И, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено», - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что некоторые сотрудники Администрации президента РФ по-прежнему пользуются такими гаджетами в личных целях. По его словам, таких насчитывается порядка 20-30% работников. Остальные используют Android.

«Я знаю, что кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что от рекомендаций спецслужб будет зависеть, запретят ли чиновникам пользоваться такими гаджетами в личных целях.

Ранее ФСБ России заявила, что в смартфонах компании Apple, которая тесно сотрудничает в АНБ США, обнаружено вредоносное программное обеспечение. Таким образом, заражены несколько тысяч iPhone. Речь идет и об устройствах дипломатических представительств в России.

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