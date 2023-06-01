Использование госслужащими телефонов Apple в служебных целях неприемлемо и запрещено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем. И, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено», - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что некоторые сотрудники Администрации президента РФ по-прежнему пользуются такими гаджетами в личных целях. По его словам, таких насчитывается порядка 20-30% работников. Остальные используют Android.

«Я знаю, что кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что от рекомендаций спецслужб будет зависеть, запретят ли чиновникам пользоваться такими гаджетами в личных целях.