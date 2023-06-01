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В Кремле назвали неприемлемым использование iPhone на госслужбе

Сотрудникам Администрации президента России запрещено использовать в служебных целях iPhone, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сотрудники госслужбы понимают, что смартфоны Apple можно прослушать или взломать и получить информацию.

Разумеется, [в Администрации президента РФ] все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем, они абсолютно прозрачны. Конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено, — заявил Песков.

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