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Глава ФСБ спрогнозировал трансформацию международного терроризма

Зерновые коридоры используются для атак на российское побережье. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, передает ТАСС.

Глава ФСБ спрогнозировал трансформацию международного терроризма
© Совет Федерации / Flickr / Globallookpress.com

Российские спецслужбы прогнозирует трансформацию международного терроризма. По его словам, СНГ столкнулось с беспрецедентными угрозами, в связи со стремлением западных стран дестабилизировать ситуацию на территории постсоветского пространства путем резкого повышения конфликтного потенциала.

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