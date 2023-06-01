Глава ФСБ спрогнозировал трансформацию международного терроризма
Зерновые коридоры используются для атак на российское побережье. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, передает ТАСС.
Российские спецслужбы прогнозирует трансформацию международного терроризма. По его словам, СНГ столкнулось с беспрецедентными угрозами, в связи со стремлением западных стран дестабилизировать ситуацию на территории постсоветского пространства путем резкого повышения конфликтного потенциала.