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МИД обвинил США в глобальной слежке

МИД России обвинил США в глобальной слежке и призвал к справедливому мировому цифровому регулированию. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

МИД обвинил США в глобальной слежке
© Sergey Petrov / Globallookpress.com

«Российскими компетентными органами установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами своей и других стран с привлечением американских ИТ-компаний. На сей раз скрытый сбор данных проводился посредством программных уязвимостей в мобильных телефонах производства США», — рассказали в министерстве.

В МИД обратили внимание, что Соединенные Штаты десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома.

«США – государство, которое ставит себя выше закона», — подчеркнули в министерстве.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех государств.

В апреле утечка секретных документов Пентагона позволила раскрыть установление правительством США слежки за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Отмечается, что Вашингтон шпионит за генсеком из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Несколько документов описывают частную переписку между Гутерришем и его заместителем. Также они содержат откровенные наблюдения генсека об украинском конфликте и ряде африканских лидеров.

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