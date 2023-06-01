Госдума приняла закон о флагах на военных кораблях

Флаг России на военных кораблях будет подниматься в соответствии с Корабельным уставом Военно-морского флота, а государственный гимн в военных частях и судах будет исполняться по уставу не только Вооруженных сил, но и ВМФ. Соответствующий закон принят Госдумой 1 июня.