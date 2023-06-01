Госдума приняла закон о флагах на военных кораблях
Флаг России на военных кораблях будет подниматься в соответствии с Корабельным уставом Военно-морского флота, а государственный гимн в военных частях и судах будет исполняться по уставу не только Вооруженных сил, но и ВМФ. Соответствующий закон принят Госдумой 1 июня.
Ранее замминистра обороны РФ Николай Панков сообщил, что документ направлен на обеспечение корреспондирования положений федеральных конституционных законов «О Государственном флаге Российской Федерации» и «О Государственном гимне Российской Федерации» с положениями Федерального закона «Об обороне» и Корабельного устава.
Инициатива уточняет наименования Корабельного устава ВМФ и упорядочивает общественные отношения, связанные с организацией и прохождением военной службы на кораблях Военно-Морского Флота, судах других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.